Полицейский из Петербурга залил приватные фото подруги на сайт знакомств ради мести

Полицейский из Петербурга от лица знакомой завел страничку на сайте объявлений и знакомств. Он разместил на портале фотографии и мобильный телефон своей приятельницы.

Управление по работе с личным составом петербургского МВД разбирается в непростой истории, в которой, возможно, замешан полицейский. К правоохранителям обратилась оскорбленная женщина с жалобой на одного из местных офицеров. По версии молодой и симпатичной петербурженки, тот создал от ее лица объявление о поиске полового партнера на сайте Chance.ru. При этом мстительный коп опубликовал достаточно соблазнительные фотографии потерпевшей. Анкета была создана под вымышленным именем, однако содержала реальный номер мобильного телефона петербурженки. Итогом "розыгрыша" стала масса звонков с непристойными предложениями, которые буквально испортили жизнь потерпевшей.

В данный момент анкета заблокирована

Сразу после обращения в полицию и к администрации сайта, объявление было заблокировано, а "аппетитные" фотографии удалены. По версии самой пострадавшей, так мужчина отомстил ей за недавнюю ссору. Сейчас управление по работе с личным составом разбирается в этой истории, должность и звание подозреваемого не сообщаются. Представители портала "Шанс.ру" подтвердили факт размещения и блокировки объявления с сомнительным содержанием в беседе с Piter.TV. Они уже передали IP-адрес, с которого создавалось объявление полиции, что должно серьезно ускорить следственные действия.