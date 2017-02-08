Бордель с иностранками закрыли на улице Бутлерова

Полиция закрыла притон с проститутками в Северной столице. В заведении задержали четырех жриц любви. Трое из них оказались приезжими из других стран.

Центр организации применения административного законодательства ГУ МВД продолжает бороться с проституцией в Северной столице. На этой неделе правоохранительные органы отправились с проверкой в обычную квартиру дома 22 на улице Бутлерова. В помещении расположился притон с проститутками.

Когда полицейские нагрянули в бордель. Там трудились четыре проститутки. Всех женщин оторвали от оказания услуг интимного характера и отвезли в отделение. Там на каждую из них составили протокол за занятие проституцией. Также оказалось, что трое из жриц любви приехали в Россию из соседних стран. Каких именно, не уточняются.

Проститутки трудились в притоне совершенно самостоятельно. За ними не приглядывал ни охранник, ни администратор. Или никого из них не было в момент полицейской проверки.

На прошлой неделе на Гражданском закрыли бордель с африканками и ответственным администратором. В притоне задержали трех жриц любви, двух охранников и "мамочку". Всех отвезли в отделение полиции, где им вручили протоколы.