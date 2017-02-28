Полицейские сняли на видео львят, которых нашли в промзоне Бирюлево

Полицейские наткнулись на двух львят во время проверки промышленной зоны в западной части московского района Бирюлево. Зверям на вид около 5-6 месяцев. МВД выложило фото и видео животных.

Неожиданный сюрприз ждал сотрудников ОМВД по району Бирюлево Западное во время обычной проверки промышленной зоны. На территории зданий, расположенных на 3-й Никольской улице служители закона наткнулись на львят.

На вид малышам всего 5-6 месяцев. На место отправилась оперативно-следственная группа. Скорее всего, для отлова зверей позвали профессионалов. Даже полугодовалые цари зверей опасны для обычного человека.

Служители закона начали проверку. Нужно вычислить владельца зверей, а также причину, по которой львята оказались в этих опасных условиях. По результатам будет приниматься решение о дальнейшей процессуальной судьбе дела.

Кроме этого полиции нужно найти место для жизни львят. Найденышам нужен уход и еда.

Некоторое время назад Piter.tv сообщал, что активисты из Петербурга выкупили львенка у бездушного хозяина. Деньги на выкуп львицы Бонни собирали через интернет. Владелец зверя сдавал ее и брата в контактные зоопарки. После реабилитации царицу зверей хотят от править в заповедник.

Фото и видео: ГУ МВД России по Москве