Полицию удивил размер заработка попрошайки в метро Петербурга

Работающие на время ПМЭФ в метро сотрудники уголовного розыска поймали девушку-попрошайку. Размер дневной выручки нарушительницы впечатлил сотрудников правоохранительных органов.

Оперативники уголовного розыска, на время Петербургского международного экономического форума работающие в метрополитене, в пятницу, 2 июня, задержали молодую девушку, собирающую деньги на дорогу домой. Правоохранители составили протокол за попрошайничество на 21-летнюю нарушительницу.

Как сообщает "Фонтанка", из беседы с дамой стало известно, сколько ей удалось заработать за сегодняшний день. Оказалось, что "казна" попрошайки пополнилась на 51 тысячу рублей, 250 евро и 20 долларов. На табличке девушки было написано, что ее ограбили и она собирает деньги на дорогу домой. Оказалось, что гражданка прописана в Петрозаводске.

Полицейские отметили изданию, что они не сильно знакомы с устройством структуры попрошаек. Поэтому не знают, какой процент от заработанного они отдают своим кураторам.