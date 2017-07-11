Полет пьяного водителя в кювет под Уфой из-за грубых нарушений ПДД попал на видео

Водитель, совершая маневр обгона через сплошную линию разметки на повороте, подрезал другие автомобили и улетел с дороги

Накануне вечером, 10 июля, в популярной социальной сети ВКонтакте в одном из сообществ Уфы появилось видео ДТП, которое вызвало волну негативных откликов в адрес пострадавшего.

На данных кадрах отчетливо видно, как один из водителей совершает обгон на повороте через сплошную линию разметки в довольно плотном потоке автомобилей в обоих направлениях. Затем подрезает попутные ему автомобили, слегка задевает подрезанный им автомобиль и улетает в кювет.

По словам очевидцев, водитель улетевшего автомобиля был в состоянии алкогольного опьянения. Мужчине крупно повезло - он не получил серьезных травм, а автомобиль даже не перевернулся.

Под размещенным видео пользователи отмечают, что водителя настигла мгновенная карма.

Видео: ВК/БашДТП(Равиль Хаматшин)