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Полет пьяного водителя в кювет под Уфой из-за грубых нарушений ПДД попал на видео

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Водитель, совершая маневр обгона через сплошную линию разметки на повороте, подрезал другие автомобили и улетел с дороги

 Накануне вечером, 10 июля, в популярной социальной сети ВКонтакте в одном из сообществ Уфы появилось видео ДТП, которое вызвало волну негативных откликов в адрес пострадавшего.

На данных кадрах отчетливо видно, как один из водителей совершает обгон на повороте через сплошную линию разметки в довольно плотном потоке автомобилей в обоих направлениях. Затем подрезает попутные ему автомобили, слегка задевает подрезанный им автомобиль и улетает в кювет.

По словам очевидцев, водитель улетевшего автомобиля был в состоянии алкогольного опьянения. Мужчине крупно повезло - он не получил серьезных травм, а автомобиль даже не перевернулся.

Под размещенным видео пользователи отмечают, что водителя настигла мгновенная карма. 

 

Видео: ВК/БашДТП(Равиль Хаматшин)

Теги: видео , жесть , новости регионов , пьяный за рулем , уфа
Категории: ДТП Происшествия Новости России Лента новостей

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