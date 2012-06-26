Поиски пропавшего в Стрельне мальчика приостановили до утра

Пропавшего десятилетнего ребенка ищут полторы сотни человек

В Ленобласти на ночь приостановили поиски пропавшего накануне десятилетнего ребенка. Как сообщалось ранее, мальчика искали силами почти полутора сотен человек.

Мальчик пропал в воскресенье в районе Орловского пруда. Его ищут силами волонтеров и сотрудников МЧС. Приметы мальчика: волосы темно-русые, глаза светлые, одет в черно-зеленую шапку и темную куртку. Ребенку десять лет, его зовут Женя.

Поисковая операция началась в одиннадцать утра в понедельник, через сутки после исчезновения ребенка. Сотрудники МЧС и поисково-спасательной службы обследуют территорию вокруг водоема. Всего в операции задействованы около сотни специалистов. Также мальчика ищут волонтеры. Акваторию пруда исследовали при помощи беспилотника. Также в воде работают водолазы. В 15.30 подводники закончили свою работу. Если за ночь ситуация не изменится, то они вернутся к поискам с утра во вторник, 31 января.

Видео: архив

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