Иностранец сбежал от похитителей, требовавших миллион рублей выкупа

Незнакомцы силой усадили приезжего в Porsche Cayenne и катали по городу. Но заложник убежал от злоумышленников.

Странная история произошла в Московском районе Петербурга. В пятницу, 23 декабря, 28-летний гражданин Азербайджана приехал в Северную столицу к знакомой. До города из Тамбовской области он добрался на “Ладе Приора”. Но вместо свидания мужчину ждало похищение: трое незнакомцев засунули его в Porsche Cayenne.

Троица с заложником начали колесить по городу. Злоумышленники требовали миллион рублей. Пострадавший на улице Типанова все-таки смог вырваться из плена. При этом беглец получил несколько ножевых ранений в лицо и шею.

Пострадавшего доставили в больницу, передает "Фонтанка". Врачи занимаются его здоровьем. А правоохранительные органы ищут подозреваемых на Porsche.

Два дня назад в Петербурге поймали вымогателей, сутки пытавших мужчину в квартире. Пострадавший рассказал, что в него трижды стреляли из пистолета. Угрозами и насилием похитители заставили мужчину отдать им 600 тысяч и автомобиль. Но спустя сутки после обращения в полицию, злоумышленников задержали. Устанавливаются подробности инцидента.