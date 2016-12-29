Похищенную девочку в Оренбурге нашли живой

Ранее момент похищения девочки в Оренбурге попал на видео. Похитителей ищут

В Оренбурге нашли живой девочку, которую ранее похитили неизвестные. Ребенка разыскивал весь город. Сообщалось, что ребенка силой запихнула в автомобиль группа неизвестных мужчин и увезла в неизвестном направлении.

Было возбуждено уголовное дело. На поиски ребёнка бросили все ресурсы регионального управления МВД.

Сообщается, что жизни и здоровью девочки ничто не угрожает. Ее нашли на городской свалке.

Отмечается также, что был задержан первый подозреваемый по делу о похищении ребенка. Собеседник РИА "Новости" уже подтвердил сотрудникам правоохранительных органов, что причастен к похищению девочки.

видео: youtube