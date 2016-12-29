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Похищенного виновника ДТП до сих пор не нашли, зато задержан подозреваемый

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Накануне после ДТП водителя иномарки избили, запихнули в его же машину и увезли в неизвестном направлении.

Накануне жители Выборга стали свидетелями сперва ДТП, затем – драки, а после и похищения человека. Как сообщалось ранее, 18 января около половины первого ночи жительница дома на улице Кривоносова увидела, как автомашина Toyota Camry с петербургскими номерами едва не сбила двух пешеходов, после чего врезалась в столб.

Чудом избежавшие столкновения с автомобилем прохожие вытащили водителя из машины, побили его, а затем снова засунули в машину и увезли в неизвестном направлении.

На следующий день сотрудники полиции задержали 24-летнего подозреваемого в похищении 49-летнего мужчины. Возбуждено уголовное дело по статье "Похищение человека". 

При этом сообщается, что самого похищенного до сих пор не нашли.

Видео: из архива

Теги: авария , выборг , дтп , дтп выборг , ленобласть , петербург , похищение водителя , похищение человека , улица кривоносова
Категории: Новости СПб Происшествия Криминальные происшествия ДТП

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