ПУ ФСБ: У петербуржцев с "крымскими" госномерами нет проблем на границе

Пограничники успокоили петербуржцев, которым выдали номерные знаки с кодом Крыма. Такие машины спокойно пропускают через границы и не подвергают дополнительным проверкам.

В конце 2016 года в Петербурге остро не хватало госномеров 178-ой серии. На помощь пришли власти Крыма, поэтому горожанам начали выдавать знаки с кодом этого региона – 82. Почти одновременно с этим появились слухи, что автомобили с такими номерами испытывают проблемы на границе во время проезда в Финляндию и Эстонию. Эти слухи поспешили опровергнуть официальные представители.

В пресс-службе ПУ ФСБ сообщили, что повышение внимания к автомобилям с 82 кодом региона. Информации об этом не поступало. Никаких углубленных досмотров ТС или тщательного опроса водителей именно в этих автомобилях. Сами автомобилисты тоже не жаловались пограничникам на неправомерные или провокационные действия со стороны иностранных таможенников.

На прошлой неделе у контрабандистов изъяли 117 кг сыра и масла на границе с Финляндией. Двое мужчин пытались тайком провезти в Россию сыр и масло. Разумеется, никаких разрешений и сертификатов у россиян не было. Товары вернули в Финляндию.