Дерзкое видео из Кемерово: мотоциклист устроил погоню в центре города

Сегодня утром, 27 июня, в Кемерово мотоциклист устроил погоню с сотрудниками ДПС. Инцидент произошел около семи часов утра в центре города – на площади Советов. Очевидцы происшествия, услышав вой сирены, приготовились наблюдать за гонкой. Кроме того, им удалось запечатлеть преследование байкера на видео.
По предварительным данным, нарушитель подвергал жизнь пассажирки опасности. Дело в том, что девушка ехала на мотоцикле без шлема. Это можно заметить на видео.
По всей видимости, погоня началась из-за нежелания байкера следовать указаниям правоохранителей.
В настоящее время устанавливаются детали происшествия.
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Видео: вконтакте, Аким Карабейников