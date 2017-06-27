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Дерзкое видео из Кемерово: мотоциклист устроил погоню в центре города

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Патрульная машина со звуком сирены преследовала нарушителя на площади Советов. Байкер на большой скорости вез пассажирку без шлема.

Сегодня утром, 27 июня, в Кемерово мотоциклист устроил погоню с сотрудниками ДПС. Инцидент произошел около семи часов утра в центре города – на площади Советов. Очевидцы происшествия, услышав вой сирены, приготовились наблюдать за гонкой. Кроме того, им удалось запечатлеть преследование байкера на видео.

По предварительным данным, нарушитель подвергал жизнь пассажирки опасности. Дело в том, что девушка ехала на мотоцикле без шлема. Это можно заметить на видео.

По всей видимости, погоня началась из-за нежелания байкера следовать указаниям правоохранителей.
В настоящее время устанавливаются детали происшествия.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось жуткое видео из Воронежа: легковушка задавила ребенка. Девятилетний мальчик выбежал на дорогу и оказался под колесами иномарки.
 

Видео: вконтакте, Аким Карабейников

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Категории: Новости России Лента новостей

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