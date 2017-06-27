Погода в Петербурге улучшится только к четвергу

на Северную столицу обрушится дождь. Синоптики обещают более 3 мм осадков, а порывы западного и юго-западного ветра достигнут 17 метров в секунду после полудня.
Температура воздуха днем будет около 14 градусов и поднимется максимум до 16 градусов. К вечеру в городе ожидается прояснение, однако к ночи снова пойдет дождь. Среда по прогнозам тоже будет пасмурной. Погода более или менее улучшится только к четвергу.
Атмосферное давление будет повышаться к концу дня. Температура ночью будет около 13 градусов.
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