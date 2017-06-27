В Петербурге наступят теплые дни

Петербург порадует теплой погодой всего два дня.

В Петербурге ожидаются теплые дни без дождей. Температура воздуха в среду и четверг поднимется до 22 градусов. Об этом сообщает "Петербургский Дневник".

В среду в Петербурге осадков не будет, западный ветер не превысит 8 метров в секунду, а температура тепла поднимется до 19 градусов. Четверг также оставит петербуржцев без дождей и с долгожданными 20-22 градусами тепла.

Однако летняя погода сохранится ненадолго. Уже в пятницу в Петербург снова придут дожди с грозами, усилением ветра и низкой температурой.