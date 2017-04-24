Погода в Петербурге: В понедельник в городе будет мокрый снег и туман

Воздух прогреется до трех градусов выше ноля

Как предупреждает ГУ МЧС по Ленобласти, в понедельник температура воздуха ночью составит от минус 4 градусов до плюс 1 градуса, днем плюс 2-7. Ветер западный, юго-западный 3-7 м/с. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

В большинстве районов ожидается небольшой, местами умеренный мокрый снег с дождем. Ночью и утром местами туман. Водителям следует быть особо осторожными: ночью и утром на дорогах возможна гололедица.

Напомним, в течение последних двух недель максимальный уровень снежного покрова в некоторых районах Петербурга достигал 13 см. Примерно на таком же уровне снег находился в середине января.

В выходные на городских улицах работали несколько сотен единиц снегоочистительной техники. Дорожники переведены на усиленный режим работы, зимний сезон для них продлен до 23 апреля, хотя по графику должен был окончиться еще 15 апреля. Ручную уборку снега осуществляют более тысячи дворников.

Накануне ночью, перед ночным похолоданием и снегопадом, сотрудники профильных предприятий обрабатывали солевым раствором тротуары, мосты, набережные и прочие потенциально опасные места.

Видео: инстаграм, anastasiya.ustsova

