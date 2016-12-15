Петербург ждут теплые выходные с небольшим дождем

Ближайшие выходные в Северной столице будут теплыми, но облачными. В воскресенье обещают небольшой дождь.

Петербуржцев и гостей города ждут приятные выходные. 8 и 9 июля в городе не обещают ураганного ветра, сильных ливней и, что крайне важно, похолодания. Гидрометцентра обещает на субботу, 8 июля, облачную погоду. Но воздух при этом прогреется до 17 градусов.

В воскресенье, 9 июля, все-таки пройдет дождь. Однако синоптики обещают, что он будет небольшим. При этом температура поднимется до 22 градусов. Ветер в оба дня будет, но слабым.

Популярный сервис Gismeteo обещает немного другую погоду на выходные. В частности. Дождь тут обещают на оба выходных. Температура ниже, чем в прогнозах Гидрометцентра, но не существенно: до +15 в субботу и +18 в воскресенье.

Фото: Скриншот Gismeteo