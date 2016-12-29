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Понедельник сулит быть ветреным и облачным: "А в остальном, прекрасная маркиза..."

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В ГУ МЧС по Санкт-Петербургу предупреждают, что в понедельник жителям северной столицы хоть и не придётся удивляться, но помёрзнуть всё-таки придётся. Неделя начнётся с гололёда и сильнейшего ветра

Ожидается юго-западный и западный ветра по семь-двенадцать метров в секунду, днем — с порывами до пятнадцати метров в секунду. Всё это будет сопровождаться либо лёгким снегопадом, либо моросью. Температурный режим будет держаться в районе нулевой отметки градусника, а небо, по обычаю, будут застилать облака.

Погода будет определяться южной периферией циклона на севере Скандинавии, смещающегося на юго-восток, – объясняют в Гидрометеорологическом университете. — Температура ночью и днем около нуля градусов. Атмосферное давление будет держаться около нормы, а далее будет понижаться.
 
Видео: Piter.TV
Теги: морось , ноль градусов по цельсию , облачно , погода , снег
Категории: Новости СПб Лента новостей

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