Понедельник сулит быть ветреным и облачным: "А в остальном, прекрасная маркиза..."

В ГУ МЧС по Санкт-Петербургу предупреждают, что в понедельник жителям северной столицы хоть и не придётся удивляться, но помёрзнуть всё-таки придётся. Неделя начнётся с гололёда и сильнейшего ветра

Ожидается юго-западный и западный ветра по семь-двенадцать метров в секунду, днем — с порывами до пятнадцати метров в секунду. Всё это будет сопровождаться либо лёгким снегопадом, либо моросью. Температурный режим будет держаться в районе нулевой отметки градусника, а небо, по обычаю, будут застилать облака.

Погода будет определяться южной периферией циклона на севере Скандинавии, смещающегося на юго-восток, – объясняют в Гидрометеорологическом университете. — Температура ночью и днем около нуля градусов. Атмосферное давление будет держаться около нормы, а далее будет понижаться.

Видео: Piter.TV