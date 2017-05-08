Погода 9 мая в Петербурге: Синоптики все-таки пообещали снег

Прогноз на 8 мая 2017 года не оправдался, однако в День победы все же ждут похолодания и снегопада

Завтра, 9 мая 2017 года, в Петербурге все-таки ожидается похолодание и непогода: снег с дождем. Прогноз синоптиков на понедельник не оправдался, и в понедельник, 8 мая, в городе было солнечно, хотя и прохладно, однако циклон с Баренцева моря, которого синоптики ждали к концу прошлой недели, просто задержался.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночь с 8 на 9 мая столбик термометра опустится до отметки минус два градуса. Неудивительно, что утром на дорогах можно будет встретить местами гололедицу.

Днем будет чуть теплее: от +5 до +7. При этом возможен кратковременный мокрый снег с дождем.

Отмечается, что непогода не должна повлиять на программу празднования очередной годовщины победы в Великой отечественной войне. Ознакомиться с программой торжественных мероприятий можно ЗДЕСЬ

Кроме того, напомним, что в ночь с 9 на 10 мая 2017 года петербургское метро будет работать всю ночь, а разводки мостов, напротив, не планируется.

Видео: архив