Утонувший мальчик, которого столкнули в Неву друзья, не умел плавать

Стали известны подробности трагической смерти мальчика, тело которого накануне подняли из Невы. Оказалось, что товарищ толкнул его в воду, зная о том .что он не умеет плавать.

Трагедия с 12-летним мальчиком произошла около жилого комплекса "Молодежный". Подростки гуляли около нежилых построек, где нет прохожих. Двое ребят забрались на бетонные конструкции, торчащие из воды. Товарищи подначивали их с берега. Неожиданно один из наблюдателей предложил столкнуть мальчика в воду. Друзья знали о том, что их знакомый не умеет плавать, сообщает аппарат Уполномоченного по правам ребёнка в Санкт-Петербурге.

Оказавшись в воде ребенок начал захлебываться. Столкнувший его мальчик прыгнул за ним. Но течение отнесло его в сторону. Он смог спастись, ухватившись за бетонную стену. Компания на берегу сбегала за подмогой. Подоспевший охранник вытащил из воды одного из мальчиков. О том, что в воде был еще один подросток, ему не сказали.

Правда стала известна, когда в полицию с заявлением о пропаже пришла мама погибшего. Детей опросили правоохранители, и они во всем сознались. Сам инцидент произошел 22 июня. Тело погибшего нашли только в понедельник, 26 июня.

Участвовавшие в инциденте дети из благополучных семей. В поле зрение органов опеки или полиции не попадали. Возбуждено уголовное дело в связи с причинением смерти по неосторожности. Так как никто из детей не достиг возраста наступления уголовной ответственности, то наказания они не понесут. Но на учет в правоохранительные органы участников трагедии поставят.

Накануне Piter.tv сообщал, что из Невы извлекли тело подростка, которого друзья "в шутку" столкнули в реку.