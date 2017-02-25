Погибшего на Обводном канале мужчину столкнули с лестничной клетки

Мужчина погиб после падения со второго этажа

Накануне днем, 23 февраля 2017 года, в парадной одного из домов, расположенных на набережной Обводного канала, было обнаружено тело мужчины среднего возраста с признаками падения высоты и без признаков жизни.

В ходе следственных действий выяснилось, что смерть погибшего 54-летнего мужчины была насильственной: некий злоумышленник столкнул его в лестничный пролет с высоты второго этажа. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Как сообщается, погибший и его знакомый распивали алкоголь прямо в подъезде; в ходе ссоры, возникшей в процессе "застолья", один из собутыльников столкнул второго в лестничный пролет.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Видео: из архива