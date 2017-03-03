Поезда оранжевой ветки идут с задержкой из-за сломанного состава

На Правобережной ветке петербургского метрополитена поезда едут с задержками. Причина в составе, который сломался на станции «Ладожская».

Пятница, 3 марта, началась с неприятностей на оранжевой ветке подземки. С утра пассажиры жаловались, что поезда ездят с задержкой. Причиной сбоя стал сломавшийся состав. Неполадки с движением возникли в утренний час пик.

Около половины десятого пассажиры оранжевой ветки стали жаловаться, что поезда едут с задержкой. В пресс-службе метрополитена пояснили, что проблемы начались из-за сломавшегося на станции "Ладожская" состава. Из вагонов высадили пассажиров, но поезд мешал движению остальных.

Когда неполадки будут устранены не известно. Пока пассажирам остается лишь набраться терпения и выходить из дома заранее, чтобы не опоздать по делам.

Во вторник, 28 февраля, в петербургской подземке случился серьезный коллапс. Задержки на синей ветке метро Петербурга произошли из-за сломанного светофора в тоннеле. Неполадки пришлись как раз на вечерний час пик. Из-за медленного движения составов, на платформах скапливалось колоссальное число людей. В давке люди даже теряли сознание. Затруднения продолжались несколько часов.