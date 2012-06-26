Жуткое ДТП: легковушка угодила под колеса товарняка в Подмосковье

В Московской области поезд сбил автомобиль. Погибли три человека.

Недавно, в Подмосковье на железнодорожных путях грузовой состав влетел в легковушку. На огромной скорости он протаранил отечественный автомобиль, стоявший на нерегулируемом железнодорожном переезде. В результате столкновения три человека погибли. Об этом сообщает Life, ссылаясь на источник.

Известно, что аварии произошла близ села Крутого в Серебряно-Прудском районе Московской области. В машине находились водитель и двое пассажиров. В данный момент на месте происшествия работают спасательные службы и сотрудники полиции. По какой причине "Лада" выехала на железную дорогу в нерегулируемом переезде, предстоит выяснить правоохранителям. Последствия страшного ДТП постепенно ликвидируют: поезда двигаются без задержек.

К сожалению, аварии – не редкость. Спасатели предупреждают об опасности на дорогах, будьте внимательны. Ранее мы сообщали, что в смертельное ДТП под Тосно погибла пассажирка.