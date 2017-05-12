Смольный выбрал трех подрядчиков на нанесение дорожной разметки

Власти Петербурга выбрали три компании, которые будут наносить разметку в районах города, поделенных на три зоны. Конкурс ранее приостанавливал УФАС.

Стали известны компании, которые займутся нанесением дорожной разметки в Северной столице. Результаты конкурса опубликовали на сайте госзакупок в пятницу, 12 мая.

Самый большой контракт достался компании ЗАО "Трест". Дорожники предложили выполнить работы в Петроградском, Василеостровском, Приморском, Курортном, Калининском, Красногвардейском и Выборгском районах. Изначально лот стоил 198 миллионов, но ЗАО предложила 197,3 миллиона рублей. Ранее конкурс победила компания "Роуд Лайф". Они предложили 156 миллионов рублей. Однако в конкурс вмешалось УФАС.

Компания "Роуд Лайф" получила другой контракт. Ее сотрудники будут наносит разметку в Центральном, Адмиралтейском, Петродворцовом, Кронштадтском, Кировском и Красносельском районах. Они будут выполнять работы за 145,3 миллиона рублей.

Подряд на 134 миллиона рубелй получили "Марк Лайн". Они будут разрисовывать дороги Невского, Московского, Колпинского, Фрунзенского и Пушкинского районов.