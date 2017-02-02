Подружки-старшеклассницы пытались обвинить мать первоклассника в избиении

Две школьницы побили друг друга, чтобы подставить мать первоклассника

Две петербургские школьницы избили друг друга, чтобы отомстить матери первоклассника. Инцидент произошел в одной из школ Невского района.

По предварительным данным, две старшеклассницы громко болтали при первоклассниках и ругались матом. Одна из матерей малышей сделала им замечание.

Девочки задумали отомстить, побили друг друга и пошли с жалобой к директору. Школьницы обвинили в нанесении побоев мать первоклассника. однако им не поверили. Сейчас решается вопрос о постановке девушек на учет как неблагополучных.

Видео: из архива