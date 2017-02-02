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Новости Лента новостей Происшествия
Вчера, 11:03
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Подружки-старшеклассницы пытались обвинить мать первоклассника в избиении

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Две школьницы побили друг друга, чтобы подставить мать первоклассника

Две петербургские школьницы избили друг друга, чтобы отомстить матери первоклассника. Инцидент произошел в одной из школ Невского района.
 
По предварительным данным, две старшеклассницы громко болтали при первоклассниках и ругались матом. Одна из матерей малышей сделала им замечание.
 
Девочки задумали отомстить, побили друг друга и пошли с жалобой к директору.  Школьницы обвинили в нанесении побоев мать первоклассника. однако им не поверили. Сейчас решается вопрос о постановке девушек на учет как неблагополучных.
 
Видео: из архива 
Теги: ложное обвинение , ложное обвинение в побоях , неблагополучные школьницы , петербург
Категории: Новости СПб Происшествия

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