Подросток-зацепер упал с поезда и разбил голову на станции Рыбацкое

Покатушки на крыше поезда закончились плохо для двух подростков из поселка Металлострой.

Пятнадцатилетний юноша упал с поезда "Мга - Обухово", во время зацеперским покатушек с шестнадцатилетним другом. ЧП произошло на станции Рыбацкое: по данным пресс-службы транспортной полиции, мальчик не удержался на крыше на повороте, и упал прямо на рельсы. В итоге ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и несколько кровавых ран на голове. Друг-старшеклассник не стал спускаться на помощь своему товарищу, а поехал дальше, впрочем, был задержан через несколько станций.

Оба малолетних преступника оказались уроженцами поселка Металлострой, учащимися в соседних классах одной и той же школы. Их родителей уже уведомили о преступлении, в ближайшее время они будут оштрафованы сразу по нескольким статьям. Здоровье ребенка, сорвавшегося с вагона, уже не вызывает особых опасений. Однако на ближайшее время ему прописан курс интенсивного лечения и постоянные контакты со врачами.

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