Подросток выпил во дворе напиток, содержащий психотропные вещества, и оказался в больнице

Как сообщает первоисточник, молодого человека из Калининского района Петербурга пришлось срочно эвакуировать утром прошлого дня. "Карета" Скорой помощи забрала юношу прямо из квартиры, находящейся на Пискарёвском проспекте.

К тому времени, как прибыла скорая, юноша уже был в состоянии средней тяжести. Его срочно отвезли в Детскую больницу №5. У молодого человека диагностировали отравление психотропным веществом.

По словам самого пострадавшего, 22 декабря 2016 года, примерно в полночь, он выпил энергетический напиток, находясь во дворе своего дома. В настоящий момент по этому факту проводится расследование.

Напомним, что недавно в госдуме рассматривалась новая правка закона о запрете энергетических напитков. Ряд депутатов предложили запретить продавать возле школ и других образовательных учреждений энергетические напитки. Парламентарии считают, что употребление этих напитков подростками с неокрепшей иммунной системой наносит безусловный вред их здоровью, сравнимый с употреблением алкоголя.



Видео: Piter.TV