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Подросток выпил во дворе напиток, содержащий психотропные вещества, и оказался в больнице

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Накануне утром, 23 декабря 2016 года, 17-летнего любителя таурина срочно госпитализировали из-за "передозировки" энергетическими напитками

Как сообщает первоисточник, молодого человека из Калининского района Петербурга пришлось срочно эвакуировать утром прошлого дня. "Карета" Скорой помощи забрала юношу прямо из квартиры, находящейся на Пискарёвском проспекте. 
 
К тому времени, как прибыла скорая, юноша уже был в состоянии средней тяжести. Его срочно отвезли в Детскую больницу №5. У молодого человека диагностировали отравление психотропным веществом.
 
По словам самого пострадавшего, 22 декабря 2016 года, примерно в полночь, он выпил энергетический напиток, находясь во дворе своего дома. В настоящий момент по этому факту проводится расследование.
 
Напомним, что недавно в госдуме рассматривалась новая правка закона о запрете энергетических напитков. Ряд депутатов предложили запретить продавать возле школ и других образовательных учреждений энергетические напитки. Парламентарии считают, что употребление этих напитков подростками с неокрепшей иммунной системой наносит безусловный вред их здоровью, сравнимый с употреблением алкоголя.

Видео: Piter.TV
 
 
 
 
 
Теги: подросток отравился энергетическим напитком , психотропные вещества , энергетик , энергетические напитки
Категории: Новости СПб Происшествия

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