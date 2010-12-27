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Подросток умер после трех напитков с кофеином
Сегодня, 2:02
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Sheker
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Подросток умер после трех напитков с кофеином

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16-летний парень за два часа выпил кофе с энергетиками и позднее скончался в США

Трагический инцидент произошел в Южной Каролине. 16-летний Дэвид Крип употребил латте, а затем сразу же запил его газировкой и энергетиком. В общей сложности в организм молодого человека попало 470 миллиграммов кофеина. Напитки с кофеином вызвали аритмию.  В дальнейшем у подростка произошел сердечный приступ. Официальной причиной смерти Крипа врачи назвали "кардиальное событие", вызванное кофеином. По словам родителей погибшего юноши, тот не имел раньше проблем с сердцем. Известно, что школьник весил 90 килограммов.

 

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Категории: Лента новостей

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