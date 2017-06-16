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Подросток, распыливший газ в лицо омоновцу,отправлен под домашний арест

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Решением Басманного суда Москвы помещен под домашний арест сроком до 13 августа 17-летний школьник, обвиняемый в нападении на бойца Росгвардии 12 июня в ходе митинга.

Как сообщает "Росбалт" со ссылкой на агентство «Москва», решением Басманного суда Москвы подросток помещен под домашний арест сроком до 13 августа, обвиняемый в нападении на бойца Росгвардии 12 июня в ходе несогласованной акции.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия. По версии СК РФ, задержанный распылил из баллончика слезоточивый газ в глаза сотруднику ОМОН Главного управления Росгвардии по Москве. Мужчина получил ожог.

Напоминаем, что 12 июня в десятках городов России прошли акции против коррупции. На митинге в Москве были задержаны 866 человек. На акции в Петербурге задержали более 500 человек.

Видео: https://www.youtube.com/channel/UChEf3fMGwdQws6Y8PXgRqlw

Теги: антикорурпционный митинг , происшествия
Категории: Новости России

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