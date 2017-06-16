Подросток, распыливший газ в лицо омоновцу,отправлен под домашний арест

Решением Басманного суда Москвы помещен под домашний арест сроком до 13 августа 17-летний школьник, обвиняемый в нападении на бойца Росгвардии 12 июня в ходе митинга.

Как сообщает "Росбалт" со ссылкой на агентство «Москва», решением Басманного суда Москвы подросток помещен под домашний арест сроком до 13 августа, обвиняемый в нападении на бойца Росгвардии 12 июня в ходе несогласованной акции.



Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия. По версии СК РФ, задержанный распылил из баллончика слезоточивый газ в глаза сотруднику ОМОН Главного управления Росгвардии по Москве. Мужчина получил ожог.



Напоминаем, что 12 июня в десятках городов России прошли акции против коррупции. На митинге в Москве были задержаны 866 человек. На акции в Петербурге задержали более 500 человек.

Видео: https://www.youtube.com/channel/UChEf3fMGwdQws6Y8PXgRqlw