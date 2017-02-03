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Подросток изрезал женщину в парадной на Варшавской, но не смог отобрать у нее сумку

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Полиция Московского района подозревает 17-летнего парня в нападении на свою взрослю соседку. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.

В Петербурге правоохранительные органы разбираются в нападении на женщину в парадной дома 43 на Варшавской улице. Пострадавшую доставили в больницу в среду, 1 февраля. У пострадавшей обнаружили колото-резанные раны шеи, груди и правой кисти. Состояние 50-летней женщины оценили как тяжелое.

Врачи сообщили о пострадавшей в полицию. Та рассказала служителям закона, что на нее в парадной дома напал неизвестный. Злоумышленник несколько раз ударил ее ножом, пытаясь завладеть сумочкой. Однако со своими ценностями женщина расставаться не хотела, поэтому разбойник убежал ни с чем.

Пока женщина проходит лечение в больнице, полицейские провели проверку инцидента. В результате удалось вычислить подозреваемого. В совершении преступления подозревают 17-летнего соседа пострадавшей. Его задержали. По факту случившегося завели уголовное дело.

Сегодня также стало известно, что грабители отобрали у безработного полмиллиона рублей, ворвавшись в коммуналку. Злоумышленники связали свою жертву.

Теги: варшавская улица , новости спб , нож , парадная , подросток , поножовщина
Категории: Происшествия

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