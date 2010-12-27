В петербургской квартире нашли ящик с боеприпасами

Жильцов одного из домов в Ленобласти эвакуировали из-за необычной находки. Правоохранители оцепили подъезд четырехэтажного здания.

Сегодня днем, 4 мая, в Росгвардию поступило сообщение из Павловска о неизвестном ящике с боеприпасами. Инцидент произошел в доме №27 на Гуммолосаровской около 12 часов 40 минут. На место происшествия незамедлительно выехали спасательные службы.

Когда правоохранители прибыли по адресу, они оцепили подъезд и эвакуировали жильцов четырехэтажного дома. Сейчас здание проверяют взрывотехники.

Предположительно, ящик с боеприпасами обнаружили в квартире бывшего военного, который уже длительно время не проживает по данному адресу.

В настоящее время правоохранители устанавливают детали происшествия. Безопасны ли найденные боеприпасы, пока неизвестно.

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