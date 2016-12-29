Спецназ помог задержать подозреваемого в перестрелке на Крестовском острове

В Петербурге задержали четвертого участника перестрелки на Крестовском острове. В операции принимали участие бойцы спецназа.

Во вторник, 17 января, в Петербурге задержали 31-летнего местного жителя. Антон Костишин находится в федеральном розыске с октября 2014 года. Его подозревают в покушении на убийство и незаконном хранении оружия. Задержание Костишина проходило у торгового комплекса "Космос" на пересечении улицы Типанова и проспекта Космонавтов. К операции привлекли полицейских и спецназ УФСИН.

По данным расследования, подозреваемый вместе с товарищами в июле 2014 года участвовали в конфликте у дома 25 по Северной дороге. Тогда две группы молодых людей устроили потасовку из-за долга в два миллиона рублей. Тигран Абалян, Гамзат Салманов, Руслан Исагаджиев и Антон Костишин запугали своих соперников беспорядочной стрельбой из пистолетов. Они произвели не менее десяти выстрелов, не заботясь о безопасности окружающих.

В результате разборок пять человек получили ранения, и попали в больницу в разной степени тяжести. Жертв перестрелки не оказалось. Пострадавшие оказали активное сопротивление и скрылись с места. Все трое подельников Костишина уже оказались в руках полиции. Салманов и Абалян предстали перед судом и отбывают свои сроки. Дело Исагаджиева только передано в суд.

Видео: ФСБ