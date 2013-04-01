Московский охотник смертельно ранил себя выстрелом в бедро

В Подмосковье от огнестрельного ранения во время охоты скончался мужчина. Выясняются обстоятельства несчастного случая.

На днях в Рузском районе Московской области мужчина 59 лет скончался от пулевого повреждения бедра. Предположительно, погибший выходил на охоту недалеко от поселка "Брикет". Вероятно, он неосторожно обращался с оружием, поэтому нечаянно выстрелил себе в бедро. На место происшествия была вызвана бригада скорой помощи. Медики госпитализировали раненного. Однако врачи не успели его спасти, он скончался в машине. Житель Истринского района погиб в результате пулевого ранения в бедро.



В данный момент выясняют детали трагедии. Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Спасатели предупреждают о том, что во избежание несчастных случаев при работе с оружием необходимо соблюдать технику безопасности. К сожалению, смерть по невнимательности явление нередкое. Мы уже писали, что в Тамбове мужчина утонул в горячем мазуте.

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