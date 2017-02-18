Подарки со смыслом "без регистрации и СМС": Навальному подарили робу

Как сообщают официальные источники, сегодня, 18 февраля 2017 года, в Новосибирске официально открылся предвыборный штаб Алексея Навального — самого известного российского оппозиционера, а так же фигуранта недавно возобновлённого уголовного дела "Кировлеса"

Сегодня, 18 февраля 2017 года офис штаба Навального открылся в центре Новосибирска, — передаёт портал Тайга.инфо. Руководить кампанией в регионе, — как уже было сообщено СМИ, — станет член Центрального совета незарегистрированной Партии прогресса Сергей Бойко.

У входа в помещение оппозиционного политика поджидали пять активистов партии "Великое отечество" (ПВО) с плакатами "Вор должен сидеть в тюрьме" и портретами Алексея Навального. Однако это был, скорее, молчаливый акт протеста, поскольку представители оппозиционных партий по отношению к Навальному активных действий представители ПВО не предпринимали.

Также жители Новосибирска преподнесли Алексею Навальному необычный подарок — тюремную робу. Предмет гардероба арестанта новосибирцы принесли сегодня к зданию, в котором блогер открыл свой предвыборный штаб.

Фото: Instagram, real.piter, evgenymitrofanov

Видео: YouTube, 60 sec