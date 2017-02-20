Под стенами Кремля в Казани "Мерседес" и "БМВ" не поделили встречку

За "двойной сплошной" на полосе встречного движения столкнулись две крутые иномарки

Авария, видео которой появилось сегодня в сети, произошла вчера днем,19 февраля, под стенами Казанского Кремля.

Под стенами Казанского Кремля накануне в воскресенье днем произошла авария при странных обстоятельствах. На полосе встречного движения за двойной сплошной линией разметки оказались сразу две крутые иномарки. "Мерседес" и "БМВ" мало того, что они нарушив правила оказались там, где им не положено быть, они еще и столкнулись.

Как сообщают очевидцы этой аварии, пострадавших нет. Только автомобили получили механические повреждения.

Видео: YouTube/N Vi