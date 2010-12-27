Разоблаченная ОПГ под домашним арестом за выведение в "тень" более 800 млн рублей

Сотрудники ГУЭБиПК МВД России совместно со следователями СД МВД России прекратили деятельность группировки, которые занимались незаконными финансовыми операциями. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщает, что из-за их действий выведено в теневой сектор экономики более 800 млн рублей.
Начиная с 2014 года 10 человек проводили финансовые операции на территории Московского региона, Ростовской области и Санкт-Петербурга, документов на их деятельность не было. У преступной группировки имелись реквизиты нескольких сотен юридических лиц с признаками фиктивных организаций, на расчетные счета которых переводились денежные средства «клиентов» для последующего обналичивания и вывода за рубеж в оффшоры.
В ходе расследования уголовного дела Следственным департаментом МВД России проведено 18 обысков вместе с сотрудниками оперативных, экспертных подразделений МВД России, а также бойцами спецназа Росгвардии. Предметы и документы доказывающие незаконность действий были изъяты.
Задержаны 8 человек из группы. Суд выставил меру пресечения в виде домашенего ареста. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по установлению всех обстоятельств указанной противоправной деятельности продолжаются.