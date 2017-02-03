Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия Криминальные происшествия
Сегодня, 11:36
0
MShaffter
283
Код вставки плеера

Под Ярославлем два приятеля - подростка погибли при загадочных обстоятельствах

0
 
 

Ночью в промзоне обнаружен труп подростка без признаков насильственной смерти, а чуть позднее труп его приятеля в квартире с ножевым ранением

Как сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Ярославской области, в ночь на пятницу в поселке Тихменево Рыбинского района Ярославской области на территории промышленной зоны был обнаружено тело 16-летнего подростка без внешних признаков насильственной смерти.

Чуть позднее в квартире этого поселка нашли тело 17-летнего подростка, у которого обнаружено при визуальном осмотре ножевое ранение в область груди, что вероятнее всего, послужило причиной смерти.

Выяснилось, что эти двое юношей были приятелями. Тела обоих молодых людей отправлены на судебно - медицинскую экспертизу, для установления точных причин смерти. Выясняются все обстоятельства данного происшествия. 

Решается вопрос о возбуждение уголовного дела.

Видео: Piter.TV

Теги: ножевое ранение , смерть , убийство , ярославль
Категории: Новости России Криминальные происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...

Спорт Экспресс

5