Под Владивостоком "выудили" внедорожник из-подо льда

В интернете появилось видео, как мужчины вытащили внедорожник, провалившийся под лед

Изначально в Instagram появилась фотография, провалившегося под лед внедорожника. В комментариях к фотографии нет ни одного одобряющего высказывания. Все ругают автовладельца, отмечая, что выезжать на лед на машине верх беспечности.

Спустя час появилось и видео, на котором показан процесс вытаскивания на крепкий лед автомобиля. Очевидцы отмечают, что в этом месте была большая трещина, и остальные машины проскакивали на скорости этот опасный участок. На кадрах видео и фотографии видно, что автомобиль провалился под лед задней частью. А передние колеса крепко стоят на льду. Автомобилисту чудовищно повезло.

Свидетели происшествия пришли на выручку горе-водителю. Подкладывали под колеса доски, а затем вытащили на буксировочном тросе, с помощью другого автомобиля, и пострадавшую машину.

На заднем плане видеоролика на льду очень много рыбаков. И большая их часть не отвлекается от любимого дела, не обращая внимания на спасательную операцию. "Вокруг гляньте...Всем наплевать - у них клюет. Уход под лед там настолько нормальное явление, что уже никто не обращает внимания", - пишет один из оппонентов в Instagram.

Видео: Instagram/dpskontrol_125rus