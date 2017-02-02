Под Ульяновском мужчина убил приятеля, а затем зажарил и съел

Убийцу - людоеда приговорили к 12,5 годам лишения свободы

Этот вопиющий случай произошел в мае 2016 года в одной из квартир на Ульяновской улице города Новоульяновска Ульяновской области. По этому адресу был обнаружен труп 51-летнего мужчины с множественными телесными повреждениями.

По версии следствия, 28-летний мужчина, ранее судимый за покушение на угон и кражу, распивал алкогольные напитки с 51-летним знакомым. В ходе застолья вспыхнула ссора, которая переросла в драку. Более молодой мужчина забил старшего приятеля, нанося удары по голове гвоздодером. От полученных травм мужчина скончался на месте. Далее молодй мужчина отчленил часть тела убитого им мужчины, зажарил и съел.

В четверг, 2 февраля, региональная прокуратура Ульяновской области сообщила, что мужчина в ходе судебного заседания признан виновным в умышленном убийстве. Ему приговорили к 12.5 годам лишения свободы в колонии строго режима. Кроме того, осужденный должен выплатить 1 миллион рублей морального ущерба родственникам убитого.

Видео: Piter.TV