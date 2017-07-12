Под Ульяновском грузовик протаранил 6 автомобилей

Один из пострадавших в аварии скончался от полученных травм

Накануне, 11 июля, поздним вечером под Ульяновском на трассе Р-241 произошла жуткая массовая авария с участием 7 машин.

У села Лаишевка рядом с мостом через Свиягу грузовик протаранил 6 автомобилей. По предварительным данным, водитель не справился с управлением машины на узком участке дороги, где ведутся ремонтные работы. В аварии пострадали два грузовика и 5 легковых автомобилей.

В аварии пострадали три человека, один из них от полученных травм скончался на месте аварии. Двоих с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу.

ГИБДД выясняют все причины и обстоятельства аварии.

Видео: YouTube/Bragin73 Bragin73