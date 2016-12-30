Под Тюменью произошло смертельное ДТП (фото)

В тройном ДТП на трассе под Тюменью погибла 39 летняя женщина, 16 летняя двушка госпитализирована с тяжелыми травмами в больницу

Во второй половине дня накануне, 1 января, на трассе "Тюмень - Богандинский" произошло жуткое ДТП с летальным исходом.

Под Тюменью, на 10 км автодороги из Тюменя в Богандинский, 41 летний водитель Daewoo Nexia превысил допустимую скорость, не справился с управлением и на большой скорости вылетел на полосу встречного движения. Там и произошло жуткое столкновение с автомобилями Nissan и Mazda.

От мощного удара машины сильно искорежило. Больше всего досталось "Ниссану". 39 летняя пассажирка этого автомобиля погибла на месте аварии до приезда спасательных служб. Еще одна пассажирка этого же автомобиля, 16 летняя девушка, с тяжелыми травмами брюшной полости госпитализирована в больницу. Виновник аварии, водитель "Нексии", получил перелом ноги.

ГИБДД проводит проверку всех причин и обстоятельств данной аварии.

Видео: архив Piter.TV

Фото: UsedCars