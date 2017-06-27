Под Ставрополем маршрутка с пассажирами протаранила КАМАЗ с прицепом

В сети опубликовали видео с места серьезной аварии под Ставрополем

Страшная авария произошла на 26 километре трассы "Кавказ" в Шпаковском районе под Ставрополем.

Авария произошла накануне вечером, 26 июня, возле поселка Татарка. Маршрутный микроавтобус % 236 " Учкекен - Ставрополь" с пассажирами на полном ходу врезался в КАМАЗ с прицепом.

Сообщается, что в этой аварии пострадали 7 человек, среди них один ребенок. 5 человек госпитализированы в тяжелом состоянии.На опубликованных кадрах в социальных сетях видно, что передняя часть микроавтобуса сильно искорежена. На место аварии приехали несколько автомобилей скорой помощи.

ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства ДТП.

Видео: YouTube/ ЧП Ставрополь