Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Сегодня, 7:52
0
MShaffter
309
Код вставки плеера

Под Ставрополем маршрутка с пассажирами протаранила КАМАЗ с прицепом

0
 
 

В сети опубликовали видео с места серьезной аварии под Ставрополем

Страшная авария произошла на 26 километре трассы "Кавказ" в Шпаковском районе под Ставрополем.

Авария произошла накануне вечером, 26 июня, возле поселка Татарка. Маршрутный микроавтобус % 236 " Учкекен - Ставрополь" с пассажирами на полном ходу врезался в КАМАЗ с прицепом.

Сообщается, что в этой аварии пострадали 7 человек, среди них один ребенок. 5 человек госпитализированы в тяжелом состоянии.На опубликованных кадрах в социальных сетях видно, что передняя часть микроавтобуса сильно искорежена. На место аварии приехали несколько автомобилей скорой помощи.

ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства ДТП.

Видео: YouTube/ ЧП Ставрополь

Теги: авария , видео , дтп , жесть , ставрополь
Категории: Происшествия ДТП Новости России Лента новостей

Оставить комментарий

Загрузка...
5