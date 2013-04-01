Под Смоленском в ДТП легковушки с фурой погиб 3х летний ребенок

Ребенка после аварии госпитализировали в больницу, но спасти малыша не удалось

Накануне вечером, 26 декабря, на 291 км трассы Москва – Минск в Сафоновском районе Смоленской области произошло смертельное ДТП.

По невыясненным на данный момент причинам, на дороге произошло столкновение легкового автомобиля "Ниссан" и большегруза. Известно, что автомобили двигались в попутном направлении. Легковушкой управляла 34 летняя жительница Сафонова. В результате сильного удара пострадал 3х летний ребенок, который находился в "Ниссане". Он был в срочном порядке госпитализирован в ближайшую больницу, где от полученных травм скончался в реанимационном отделении.

По факту данной аварии проводится проверка сотрудниками ГИБДД по Смоленской области.