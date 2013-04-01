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Под Смоленском в ДТП легковушки с фурой погиб 3х летний ребенок

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Ребенка после аварии госпитализировали в больницу, но спасти малыша не удалось

 Накануне вечером, 26 декабря, на 291 км трассы Москва – Минск в Сафоновском районе Смоленской области произошло смертельное ДТП.

По невыясненным на данный момент причинам, на дороге произошло столкновение легкового автомобиля "Ниссан" и большегруза. Известно, что автомобили двигались в попутном направлении. Легковушкой управляла 34 летняя жительница Сафонова. В результате сильного удара пострадал 3х летний ребенок, который находился в "Ниссане". Он был в срочном порядке госпитализирован в ближайшую больницу, где от полученных травм скончался в реанимационном отделении.

По факту данной аварии проводится проверка сотрудниками ГИБДД по Смоленской области.

Теги: авария , гибель ребенка , дтп , смоленск
Категории: Новости России ДТП

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