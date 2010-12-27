 Пожарные спасали лошадей из полыхающей конюшни под Петербургом

Судя по фотографиям с места события, всех лошадей эвакуировали на безопасное расстояние от горящего здания.

Ужасный пожар охватил здание между Московским шоссе и Софийской улицей. Инцидент произошел днем во вторник, 27 декабря. Позже выяснилось, что огонь охватил конюшню. Дом лошадей расположен на окраине поселка Ленсоветский.

На место прибыло несколько расчетов пожарной службы. Огнеборцы сражаются с полыхающим зданием. Сообщается, что пострадавших в результате инцидента нет. При этом не уточняется, идет ли речь только о людях, или о животных тоже.

В момент возникновения пожара лошадей в здании не было. Судя по фотографии, они находились на большом расстоянии от здания.

В результате инцидента постройка выгорела практически полностью. Причины возгорания будут выяснять специалисты. Для лошадей ищут новый дом.

Ранее мы писали, что появилось видео с Октябрьской набережной, где горит жилой комплекс. Возгорание возникло во вторник, 27 декабря. Информации о пострадавших в инциденте также не было. Огнеборцы тушат полыхающий мусор.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург