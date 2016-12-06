Под Петербургом произошло жесткое ДТП с участием 4 машин, есть пострадавшие

В деревне Лаголово под Петербургом произошло массовое ДТП.

Сегодня, 21 июня, после обеда неподалеку от Петербурга случилось транспортное ЧП. Три легковушки и один микроавтобус столкнулись на загородной дороге у деревни Лаголово. В ходе ДТП серьезные травмы получил молодой мужчина. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях, а также портал "Мегаполис". СМИ публикует первое видео с места аварии. На нем можно разглядеть автомобили с серьезными повреждениями, а также молодого человека со светлыми волосами, лежащего на асфальте. Свидетели пишут, что парень дышит, но находится в тяжелом состоянии. Очевидцы решили не трогать его до приезда скорой помощи.

Причины автотранспортного происшествия пока что не установлены. Известно, что в ДТП участвовали автомобили Toyota, Volkswagen (микроавтобус) и еще две иномарки. Сильнее всего поврежден корпус серо-синего универсала, он остался стоять по центру дороги. Другие участники дорожного движения с трудом объезжают пространство аварии.

Видео: Мегаполис, YouTube