Под Петербургом из болота достали страшно избитого мужчину

53-летний пострадавший ничего не может рассказать о себе

В одной из областных больниц медики борются за жизнь мужчины, найденного страшно избитым в болотистой местности в Лесколово Всеволожского района. Как сообщается, 53-летнего мужчину нашли накануне с множественными травмами.

Немолодого пациента поместили в реанимационное отделение. Он находится в тяжелом состоянии. О том, при каких обстоятельствах мужчина получил эти травмы, кто его избил и выбросил умирать в болото, ничего неизвестно.

Расспросить самого пострадавшего не представляется возможным: он находится в тяжелом состоянии. Кроме того, при мужчине не было документов, так что невозможно и идентифицировать его личность.

У мужчины диагностировали многочисленные травмы и ушибы, переломы и общее переохлаждение. В настоящее время он находится в реанимации.

Видео: архив