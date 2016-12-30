Под Пензой задумчивый лось гулял по городским улицам и попал на видео

В Пензенской области лоси такие дружелюбные и смелые, что легко выходят познакомиться с людьми в небольших городах. Один из таких любопытных зверей недавно попал на любительское видео.

В Пензенской области жители города Заречный сняли на видео прогулку лося по городу. Удивительно, но крупное рогатое животное бродило по оживленным улицам весьма спокойно, не пугаясь людей и машин. 30-секундный ролик был снят вчера, 15 января, однако внимание публики привлек именно в понедельник. В Сети тут же появилось множество шуток про "любопытного лося" и лося из детского мультика "Веселые лесные друзья". Не обошелся без шуток и автор ролика Дмитрий Букарев: он написал, что показывает зрителям "типичные будни" своего населенного пункта.

Впрочем, по словам очевидцев, прогулка этого сохатого по городу закончилась благополучно: якобы он добрался до ближайшего леса и скрылся. Главное, что ни лось, ни люди во время этого происшествия не пострадали. Все-таки иногда лесные звери проявляют агрессию к людям из-за страха или других природных инстинктов. Ранее мы писали, что появилась видеозапись того, как машина сбила лося в Тюменской области.

Видео: YouTube