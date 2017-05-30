Опасное видео из Орла: дотла выгорел автомобиль "Почты России"

У деревни Хардиково загорелась машина "Почты России". Большинство посылок спасти не удалось.

Сегодня утром, 30 мая, под Орлом загорелся автомобиль "Почты России". Инцидент произошел в одиннадцатом часу на трассе возле деревни Хардиково. На место происшествия незамедлительно были вызваны спасательные службы. Кроме того, очевидцам удалось запечатлеть полыхающую "ГАЗель" на видео.

На кадрах можно заметить, что пламя охватило весь автомобиль. Он буквально выгорел дотла.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. Водитель автомобиля не пострадал. Также, в ближайшем будущем будет подсчитан материальный ущерб. Известно, что часть посылок спасти не удалось.

Что стало причиной возгорания, остается загадкой.

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Видео: соцсети