Под Находкой произошло серьезное ДТП: От одной из машин осталась груда железа, два человека погибли

Сегодня, 14 июня, в Приморье у Большого Кмня под Находкой произошло серьезное ДТП с участием двух иномарок, в котором погибли два человека.
По предварительным данным, автомобиль "Тойота Аксио" выезжала с обочины, не убедившись в безопасности маневра. В это время по полосе на приличной скорости ехал автомобиль "Лексус", который буквально снес "Тойоту". В результате мощного удара у "Лексуса" серьезные механические повреждения передней части, а "Аксио" полностью искорежило.
Очевидцы происшествия сообщают, что водитель погиб моментально во время аварии, девушка - пассажирка была еще какое-то время жива. Спасателям пришлось извлекать тела погибших из автомобиля с помощью специнструментов.
ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства данной аварии.
Видео: Instagram/dps_vl