Под Красноярском лось стал причиной двойного ДТП

В интернете появилось видео с места страшной аварии на трассе Красноярск - Ачинск

Сегодня ночью, 20 июня, под Красноярском в ДТП попали два автомобиля, причиной которых стал лось, выбежавший на трассу.

Аварии произошли ночью на трассе Ачинск - Красноярск. По данным ГИБДД, мужчина 1979 года рождения, управляя автомобилем "Тойота Ленд Крузер" совершил наезд на сохатого, который выбежал на дорогу справа. Затем на лося наехал автомобиль ВАЗ 21124 под управлением мужчины 1999 года рождения. ВАЗ после наезда съехал в кювет и перевернулся.

В аварии пострадали 4 человека. Незначительные травмы получили оба водители и пассажиры автомобилей. Животное погибло.

Сегодня, 20 июня, Piter.TV сообщал о том, что в Красноярске на Комсомольском проспекте девушка - велосепидист попала под колеса иномарки на пешеходном переходе.

Видео: ВК, ЧП Красноярск