Под Красноярском две фуры столкнулись лоб в лоб

В сети появились жуткие кадры с места аварии

Страшная авария произошла в минувшие выходные на трассе Ачинск - Красноярск.

По невыясненным обстоятельствам на дороге в лобовом столкновении сошлись две длинномерные фуры. После сильного удара фуры разметало по обе стороны дороги. У одной оторвало кабину, которая, судя по опубликованным кадрам, получила сильные механические повреждения передней части. Вторая фура полностью опрокинулась в кювет. У нее оторвало задний мост.

В популярной социальной сети ВКонтакте один из пользователей сообщает, что у одной из фур отказали тормоза, после чего она вылетела на встречку. Там же сообщается, что один из водителей был доставлен в больницу с травмами различной тяжести.

Фото: ВК, ЧП Красноярск

Видео: ВК, ЧП Красноярск(Толян Демидов)