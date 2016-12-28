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Под Красноярском 16 летнюю мать двоих детей осудили за мошенничество в крупных размерах

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Молодую мать приговорили к лишению свободы на 2 года 6 месяцев

 В Красноярском крае 16 летняя мать двоих детей судом признана виновной в крупном мошенничестве.

С ноября 2014 года по июнь 2015 года девушка обманным путем завладела денежными средствами 158 человек на сумму более 250 тысяч рублей. Молодая мать под вымышленным именем создала аккаунт в социальной сети и предлагала подписчикам дешевые кредиты. Заинтересовавшиеся должны были перечислить первоначальный взнос для рассмотрения заявки на ее банковскую карту.

При вынесении приговора суд учел несовершеннолетний возраст подсудимой, полное признание вины и наличие двух маленьких детей. Нижнеингашский суд приговорил девушку к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания до достижения 14 летнего возраста ее детям.

Видео: Piter.TV

Теги: красноярск , мошенничество , несовершеннолетняя , суд
Категории: Новости России Криминальные происшествия

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